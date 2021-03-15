Платформа "Знай своего клиента" от ЦБ не понравилась российским банкам

Сомнения в отношении предоставленной Банком России платформы "Знай своего клиента" выразили представители банковской отрасли.

Сомнения в отношении предоставленной Банком России платформы "Знай своего клиента" выразили представители банковской отрасли.

Банки отметили, что сомнения возникают при рассмотрении ключевого принципа инициативы ЦБ. Возникает конфликт интересов в самостоятельном делении регулятора на группы риска и наблюдении за антиотмывочной политикой. Так, организации заявляют, что они не могут выступать в роли судей, прокуратуры или МВД. Следовательно, "карать клиентов без суда" нельзя. Таким образом, банки не должны закрывать счета клиентов и отказывать в возврате остатков средств.

ЦБ в 2018 сообщил о планах сформировать единую платформу для оценки риска проведения сомнительных операций. Позже он представил основы концепции. Предполагается деление клиентов банков по критериям риска и определение категорий по принципу светофора (красная, желтая и зеленая).