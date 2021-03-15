Глава парламента Крыма заявил об отсутствии у Украины права на полуостров

Украина никогда не имела законных прав на Крым, так как полуостров был и останется русской землей, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Украина никогда не имела законных прав на Крым, так как полуостров был и останется русской землей, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Крымчане на этой неделе отмечают седьмую годовщину возвращения в состав России. Основные праздничные дни запланированы на 16 и 18 марта. Мероприятия пройдут под лозунгом "Крымская весна — семь лет дома". Крымский парламентарий выступил с заявлением о том, что Киев никогда не имел прав на полуостров.

"Он был и навсегда останется русской землей", — заявил Константинов в интервью РИА Новости.

Во время передачи Крымской области Украине в 1954 году полуостров не был исключен из границ России, заявил политик. Однако этого условия требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Передача республики по факту была незаконной.