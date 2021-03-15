Тщательный аудит поможет снизить число послеоперационных осложнений в РФ

Способы снижения рисков развития послеоперационных инфекционных осложнений назвали эксперты на мастер-классе для медсестер "Безопасность работы в операционном блоке".

Способы снижения рисков развития послеоперационных инфекционных осложнений назвали эксперты на мастер-классе для медсестер "Безопасность работы в операционном блоке".

Послеоперационные инфекционные осложнения остаются одной из главных проблем в области хирургии во многих странах, а на инфекции хирургических, травматических и ожоговых ран приходится до 25% от общего числа подобных заболеваний, рассказали специалисты в ходе мастер-класса на площадках группы клиник "СОГАЗ Медицина" при поддержке компании Karl Storz. Мероприятие состоялось 13 марта в Санкт-Петербурге.

Участники встречи озвучили ключевые способы снижения случаев с развитием послеоперационных инфекционных осложнений. Среди них — строгое соблюдение правил инфекционной безопасности и санитарных норм. Вдобавок к этому важно детально расследовать каждый такой случай, говорится на сайте группы клиник "СОГАЗ Медицина".

"Очень важен эпидемиологический аудит, при котором внешние эксперты оценивают действия медицинской организации по профилактике инфекций, анализируя с этой точки зрения каждый этап операции", — высказался врач-дезинфектолог Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России Сергей Лукичев.

Частные клиники, которые заботятся о своей репутации, не пытаются скрыть сведения о развитии послеоперационных осложнений, подчеркнул член экспертного совета Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП "НАСКИ") Владимир Якименко. Проблема в основном касается государственных медучреждений, где необходимо осуществлять внутренний контроль, нацеленный на объективную оценку ситуации и ее исправление.