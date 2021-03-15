Налоговый вычет на спортивные секции предложили распространить на детей
Депутаты рассчитывают мотивировать несовершеннолетних граждан заниматься спортом. Для этого в Думе предложили ввести налоговый вычет на спортивные секции и фитнес для детей.
В Госдуме разрабатывают новый социальный налоговый вычет для граждан, дети которых занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Соответствующую поправку предложили ко второму чтению законопроекта. Об этом рассказал член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг.
"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", — заявил один из авторов поправок.
Во второй поправке говорится, что налогоплательщик сможет получить налоговый вычет, если его дети посещают фитнес или спортивные секции. Такие заведения включат в список, подготовленный Минспортом. Для получения вычета достаточно будет показать документы, которые подтверждают покупку оздоровительных услуг.