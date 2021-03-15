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10:34   15 Марта 2021
Технологии

Новые гаджеты оснастят российскими поисковиками по умолчанию с 1 июля

Новые гаджеты оснастят российскими поисковиками по умолчанию с 1 июля

Пользователям гаджетов обеспечат возможность пользования российскими поисковыми сервисами по умолчанию. Нововведение вступит в силу 1 июля.

Кабинет министров Российской Федерации определит поисковую систему, которая будет устанавливаться на устройства по умолчанию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

"С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства", — говорится в сообщении ведомства.

К числу устройств, на которых будет предустановлена система, относятся смартфоны, компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры с технологией SmartTV. Сообщается, что решение было принято в рамках стратегии по импортозамещению и развитию российских цифровых продуктов.

Информация о готовящемся расширении закона появилась 15 марта, сообщает телеканал "360". Изменениям подвергнется закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны.

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