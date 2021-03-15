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10:32   15 Марта 2021
Общество

Reuters сообщило о желании Евросоюза закупить "Спутник V"

Reuters сообщило о желании Евросоюза закупить "Спутник V"

Евросоюз (ЕС) собирается провести переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщило агентство Reuters.

Российский препарат "Спутник V" получает одобрение и признание в Европейском союзе. В частности, в Италии могут начать производство вакцины уже этим летом.

Reuters передает, что Евросоюз планирует начать переговоры с Москвой по поводу препарата и, возможно, договориться о поставках "Спутник V".

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#россия #евросоюз #Спутник V

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