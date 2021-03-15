Reuters сообщило о желании Евросоюза закупить "Спутник V"

Евросоюз (ЕС) собирается провести переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщило агентство Reuters.

Евросоюз (ЕС) собирается провести переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщило агентство Reuters.

Российский препарат "Спутник V" получает одобрение и признание в Европейском союзе. В частности, в Италии могут начать производство вакцины уже этим летом.

Reuters передает, что Евросоюз планирует начать переговоры с Москвой по поводу препарата и, возможно, договориться о поставках "Спутник V".