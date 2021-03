Акция протеста в Гааге закончилась беспорядками. Людей разгоняли водометами и собаками

Задержаны более 20 человек, трое противников локдауна пострадали.

Массовые беспорядки, стычки с полицией, два десятка задержанных — так в центре Гааги завершилась акция протеста против коронавирусных ограничений. Люди требовали смягчения мер и отмены комендантского часа, который власти Нидерландов продлили до конца марта.

В центре города собралось значительно больше допустимых двухсот человек. С протестующими полиция не церемонилась: их разгоняли дубинками, водометами, направляли в толпу лошадей и даже спускали собак.

Видеозаписи с места происшествия шокируют. Например, кадры, как полицейский микроавтобус случайно сбивает женщину. В других видеороликах очевидцы сняли полицейских, ожесточенно орудующих дубинками.

Стражи правопорядка, в том числе в штатском, начали проводить жестокие задержания. Вспыхнули драки. Некоторые участники акции нападали на полицейских, бросали в них пиротехнику и другие предметы. Противников локдауна валили на землю и заковывали в наручники.

Is this, China, Myanmar, or Belarus? No, its The Netherlands! ???????? Where is the outcry of politicians condemning this? What is happening, are people really that fast asleep?pic.twitter.com/5yML7hwKOk