На широкую ногу. Как Масленица в России прогремела на весь мир

Британская газета The Guardian опубликовала сразу два снимка с масленичных гуляний в Калужской области в рубрике «самые яркие фотографии недели со всего мира».

В минувшие выходные в России «провожали зиму»: водили хороводы, устраивали игры, ели горячие блины и сжигали чучело Масленицы. Как и полагается, гуляли на широкую ногу, да так, что наделали шума даже в западных СМИ. Сразу два снимка с проводов зимы в Калужской области опубликовала британская газета The Guardian в еженедельной рубрике «самые яркие фотографии со всего мира». На первом представлен перформанс актера Сергея Пахомова ( более известного как «Пахом») «Великое лежание».

Naked cyclists, a Corona Tower and a rattlesnake roundup: Weekend's best photos https://t.co/UgaIzSEIDP — The Guardian (@guardian) March 14, 2021

На второй фотографии запечатлело горение 24-метрового замка из лозы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области. Организаторы назвали строение «замок корона-людоеда».

За зрелищем наблюдали сотни людей.

В калужском "Никола-Ленивце" на Масленицу сожгли "замок корона-людоеда". Это 24-метровый арт-объект из лозы. Предполагается, что сожжение должно ознаменовать победу над коронавирусом. Как вам такое на Масленицу? pic.twitter.com/bpuidVR5Bn — ФедералПресс (@FederalPress) March 14, 2021

Автор арт-объекта, основатель фестиваля «Архстояние» Николай Полисский уверенно заявил, что его Масленица – главная в стране, поскольку основной проблемой для мира весь предыдущий год был COVID-19.

«Мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу», – сказал художник.

Отметим, традицию сжигать арт-объекты на Масленицу завели в Никола-Ленивце 20 лет назад. В разное время там сожгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

А вот в Ленинградской области народные гуляния едва не закончились трагедией. В Кингисеппе при поджигании чучела Масленицы произошел небольшой взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

А вот так сегодня сожгли Чучело в Кингисеппе (Ленинградская область) И да, техника безопасности прежде всего. pic.twitter.com/8h6ffT9Xwt — Marusya???? (@MarusyaBu) March 15, 2021

Чуть менее феерично сожгли чучело в соседнем Всеволожске Ленинградской области. Вместо привычных факелов для поджигания использовали огнеметы.

Во Всеволожске чучело Масленицы сожгли из из огнемёта. pic.twitter.com/1DTEZMsCgl — Актуальная Россия (@RussiaActually) March 14, 2021

Этой же идеей воспользовались жители Кубани.

На Кубани чучело масленицы сожгли с помощью огнемета под веселую песню. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/8pfYcs19Ph — Почти СовФед (@fedsovetov) March 14, 2021

Более традиционно, но все же с размахом, подошли к проводам зимы в Тамбове. Высота чучела там составила 3,7 метра. На изготовление, по словам организаторов, ушло около двух недель. Важным атрибутом Масленицы стала медицинская маска. Так, сожжение стало символом окончания не только зимы, но и пандемии.

Четырёхметровое чучело в маске сожгли на масленичных гуляниях в Тамбове Высота чучела...https://t.co/tewUN6ueG3 pic.twitter.com/YHztW2a9vG — onlinetambov (@onlinetambov) March 14, 2021

А в музее стрит-арта в Санкт-Петербурге вместо чучела сожгли 4-метровую картонную надпись «ВСЕ» художника Антона Мейка Польского. Перфоманс получил название «Гори оно все синим пламенем». По словам организаторов, он символизирует собой «прощание со всем, что давно пора простить и отпустить».

В Музее стрит-арта сожгли четырехметровую инсталляцию. Не "Замок корона-людоеда", но тоже неплохо pic.twitter.com/JA0UqG5wwr — Дикий Петербург (@Wild_SPb) March 14, 2021

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