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12:14   15 Марта 2021
Россия

На широкую ногу. Как Масленица в России прогремела на весь мир

На широкую ногу. Как Масленица в России прогремела на весь мир

В минувшие выходные в России «провожали зиму»: водили хороводы, устраивали игры, ели горячие блины и сжигали чучело Масленицы. Как и полагается, гуляли на широкую ногу, да так, что наделали шума даже в западных СМИ. Сразу два снимка с проводов зимы в Калужской области опубликовала британская газета The Guardian в еженедельной рубрике «самые яркие фотографии со всего мира». На первом представлен перформанс актера Сергея Пахомова ( более известного как «Пахом») «Великое лежание».

На второй фотографии запечатлело горение 24-метрового замка из лозы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области. Организаторы назвали строение «замок корона-людоеда». 

 За зрелищем наблюдали сотни людей.

Автор арт-объекта, основатель фестиваля «Архстояние» Николай Полисский уверенно заявил, что его Масленица – главная в стране, поскольку основной проблемой для мира весь предыдущий год был COVID-19.

«Мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу», – сказал художник.

Отметим, традицию сжигать арт-объекты на Масленицу завели в Никола-Ленивце 20 лет назад. В разное время там сожгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

А вот в Ленинградской области народные гуляния едва не закончились трагедией. В Кингисеппе при поджигании чучела Масленицы произошел небольшой взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чуть менее феерично сожгли чучело в соседнем Всеволожске Ленинградской области. Вместо привычных факелов для поджигания использовали огнеметы.

Этой же идеей воспользовались жители Кубани.

Более традиционно, но все же с размахом, подошли к проводам зимы в Тамбове. Высота чучела там составила 3,7 метра. На изготовление, по словам организаторов, ушло около двух недель. Важным атрибутом Масленицы стала медицинская маска. Так, сожжение стало символом окончания не только зимы, но и пандемии.

А в музее стрит-арта в Санкт-Петербурге вместо чучела сожгли 4-метровую картонную надпись «ВСЕ» художника Антона Мейка Польского. Перфоманс получил название «Гори оно все синим пламенем». По словам организаторов, он символизирует собой «прощание со всем, что давно пора простить и отпустить».

Ранее мы рассказывали, кому пообещал испечь блины Владимир Жириновский  и почему после визита губернатора Московской области Андрея Воробьева у школьников изо рта начали выпадать сырники.

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