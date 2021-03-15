Крымский политик Константинов раскрыл имена причастных к водной блокаде региона

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал имена людей, которые организовали водную блокаду Крыма.

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал имена людей, которые организовали водную блокаду Крыма.

По словам Константинова, водную блокаду Крыма организовали три бывших местных политика. Они покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

"Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ и является террористической организацией. — Прим. ред.) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", — сказал он РИА Новости.

Ранее Владимир Константинов говорил о том, что обратится в Генпрокуратуру, чтобы против этих людей возбудили уголовное дело о попытке геноцида.