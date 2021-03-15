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9:47   15 Марта 2021
Политика

Военнослужащие ВС Азербайджана проводят масштабные оперативно-тактические учения

Военнослужащие ВС Азербайджана проводят масштабные оперативно-тактические учения

Военные учения с участием большого количества военнослужащих и боевой техники проводят ВС Азербайджана.

В сообщении оборонного ведомства страны отмечается, что в маневрах задействованы до 10 тысяч личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, а также авиация и БПЛА.

"На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности", говорится в сообщении.

Учения продлятся до 18 марта. Отмечается, что ВС также выполнят учебные задачи по борьбе с террористическими отрядами, незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций.

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#учения #азербайджан #маневры

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