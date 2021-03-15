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9:42   15 Марта 2021
Политика

Глава Ставропольского края отправил в отставку кабмин региона

Глава Ставропольского края отправил в отставку кабмин региона

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку кабинет министров региона после задержания зампреда правительства Александра Золотарева.

Ранее суд Ставрополя арестовал Золотарева, который подозревается в получении взяток. Правоохранители задержали чиновника 12 марта в городском аэропорту. По мнению следователей, он пытался скрыться.

Как заявил губернатор Владимиров, новый состав регионального правительства будет сформирован после антикоррупционной проверки, которую проведут в отношении каждой кандидатуры.

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