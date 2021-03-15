Дипломат Иван Солтановский оценил последствия выхода России из СЕ

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский оценил последствия выхода Москвы из ключевых конвенций международной организации.

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский оценил последствия выхода Москвы из ключевых конвенций международной организации.

Выход России из СЕ автоматически приведет к прекращению ее участия в соглашениях, отметил дипломат. По его словам, Европейская конвенция о правах человека не станет исключением.

Постпред отметил, что Москва покинет и частичные конвенции Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.

Как подчеркнул Солтановский, нельзя забывать основной принцип разделения властей в РФ, благодаря которому парламентарии могут представлять российский народ.