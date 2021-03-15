Разработка нефтемусоросборщика для ВМФ России идет полным ходом

Контракт по опытно-конструкторским работам о разработке нефтемусоросборщика был подписан в прошлом году в России. Кроме этого продолжается разработка 44 судов обеспечения.

Контракт по опытно-конструкторским работам о разработке нефтемусоросборщика был подписан в прошлом году в России. Кроме этого продолжается разработка 44 судов обеспечения.

Такое заявление сделал начальник вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны России капитан I ранга Сергей Епифанов. Он также поделился, что идет строительство более 40 судов обеспечения происходит в рамках 18 контрактов, заключенных с судостроительными организациями. В их числе будут созданы три морских танкера проекта 23130 средних габаритов.

"В 2020 году заключено пять контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке головных судов новых проектов — малого морского танкера, универсального судна контроля физических полей и размагничивания, морского буксира, пассажирского катера и нефтемусоросборщика", — поделился Епифанов в беседе с газетой "Красная звезда".

Также капитан отметил, что на данный момент судовой состав вспомогательного флота насчитывает более 400 единиц различных классов и подклассов судов. Это дает возможность выполнять задачи по обеспечению сил флотов в полном объеме.