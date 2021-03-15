Запрет пользоваться Twitter стал самым большим огорчением для Трампа

Блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter расстроила его даже больше, чем проигрыш на выборах. Об этом заявила племянница экс-главы страны Мэри Трамп.

Блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter расстроила его даже больше, чем проигрыш на выборах. Об этом заявила племянница экс-главы страны Мэри Трамп.

Ряд социальных сетей и интернет-платформ заблокировали профили Дональда Трампа после его публикаций в преддверии беспорядков в Капитолии. Бывший президент США был активным пользователем Twitter и воспринимал его как площадку, где он может открыто высказываться и общаться с гражданами, передает РИА Новости.

"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — отметила Мэри Трамп.

Племянница Трампа недавно опубликовала разоблачительную книгу о своем дяде. Количество проданных экземпляров только за первый день ставило 950 тысяч копий, что стало абсолютным рекордом.