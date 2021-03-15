Мэр Нью-Йорка сообщил о 30 тысячах жертв COVID-19 за год

Количество умерших от коронавируса жителей Нью-Йорка превысило суммарное число жертв при Второй мировой войне, сражениях во Вьетнаме, урагане Сэнди и теракте 11 сентября 2001 года.

Количество умерших от коронавируса жителей Нью-Йорка превысило суммарное число жертв при Второй мировой войне, сражениях во Вьетнаме, урагане Сэнди и теракте 11 сентября 2001 года.

Церемония памяти жертв коронавируса прошла в Нью-Йорке в годовщину начала пандемии COVID-19, передает РИА Новости. Около года назад скончался первый инфицированный коронавирусом житель города.

"Каждое утро первое, что я вижу — список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько нью-йоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных. Сегодня это число составляет более 30 тысяч", — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Эпидемия затронула каждую семью, проживающую в городе. Блазио заявил, что граждане "плечом к плечу, держась друг за друга" возродят родной город.