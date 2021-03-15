Депутат Верховной рады Рабинович рассказал об изменении позиции Китая по Крыму

Прибытие в Крым делегации из КНР можно расценивать как ответ на национализацию Украиной завода "Мотор Сич". Об этом у себя в Facebook заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Прибытие в Крым делегации из КНР можно расценивать как ответ на национализацию Украиной завода "Мотор Сич". Об этом у себя в Facebook заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В ходе визита китайские предприниматели договорились налаживать отношения с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, депутат подчеркнул, что бизнесмены из КНР выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес полуострова.

"Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию", — написал он.

Ранее что российский полуостров посетил глава Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай. Это означает новый этап экономического партнерства Китая с Крымом.