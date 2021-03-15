Отец русскоязычного школьника пожаловался на систему обучения в Риге

Житель Риги Игорь Юдин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся его сын в Кенгарагской средней школе из-за русского языка. Об этом он написал в Facebook.

Житель Риги Игорь Юдин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся его сын в Кенгарагской средней школе из-за русского языка. Об этом он написал в Facebook.

На уроке по дизайну и технологии первоклассникам рассказывали о производстве хлеба. Юдин подчеркнул, что от засеивания семян, до выпечки готового хлеба повествование велось на латышском языке.

"Мне даже интересно, многие ли из нас, смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском?" — написал отец первоклассника в Сети.

После урока мальчику нужно было еще предоставить отчет в формате Word. Ученик весь день готовился и учил текст, чтобы не читать по бумажке, но в итоге у него не приняли работу из-за того, что она была сделана на русском языке. Отец школьника раскритиковал такие меры и отметил, что до седьмого класса ребенок может отвечать на удобном ему языке.