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5:24   15 Марта 2021
Происшествия

МЧС Камчатки предупредило об опасности обвала ледника Эрмана

МЧС Камчатки предупредило об опасности обвала ледника Эрмана

Спасатели Камчатки посоветовали туристам держаться подальше от извергающегося Ключевского вулкана. По прилегающему к нему леднику Эрман продвигается раскаленная лава.

Представители регионального управления МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что интенсивность потока увеличилась, и уходящая в толщу льда ледника лава образовывает в нем трещины. Это может спровоцировать его обрушение.

Однако местных туристов такое положение дел не смущает. По последним данным, ближайшая к опасной местности гостиница в поселке Ключи практически полностью забита отдыхающими.

Ключевской вулкан высотой 4800 м является самым высоким на материке Евразия. Последнее его извержение происходило в период с октября 2020 года по февраль 2021.

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#мчс #ключевской вулкан #эрман

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