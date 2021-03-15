МЧС Камчатки предупредило об опасности обвала ледника Эрмана

Спасатели Камчатки посоветовали туристам держаться подальше от извергающегося Ключевского вулкана. По прилегающему к нему леднику Эрман продвигается раскаленная лава.

Спасатели Камчатки посоветовали туристам держаться подальше от извергающегося Ключевского вулкана. По прилегающему к нему леднику Эрман продвигается раскаленная лава.

Представители регионального управления МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что интенсивность потока увеличилась, и уходящая в толщу льда ледника лава образовывает в нем трещины. Это может спровоцировать его обрушение.

Однако местных туристов такое положение дел не смущает. По последним данным, ближайшая к опасной местности гостиница в поселке Ключи практически полностью забита отдыхающими.

Ключевской вулкан высотой 4800 м является самым высоким на материке Евразия. Последнее его извержение происходило в период с октября 2020 года по февраль 2021.