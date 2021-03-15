Крестьянский кодекс предложили создать в Госдуме

Новый кодекс, который станет своеобразным пособием для тех, кто живет и работает в селе, может появиться в России. Его предложил создать депутат Госдумы Николай Харитонов.

Новый кодекс, который станет своеобразным пособием для тех, кто живет и работает в селе, может появиться в России. Его предложил создать депутат Госдумы Николай Харитонов.

Этот кодекс объединит все законодательные возможности государства перед тружениками села. Прописанные правила обеспечили бы достойные условия труда, и возможность нормально производить свою продукцию, заявил глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Новый свод законов, по словам депутата, учитывал бы все возможные издержки, чтобы живущий и трудящийся селянин мог себя чувствовать спокойно. Глава комитета уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования.