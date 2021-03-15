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4:36   15 Марта 2021
Общество

Шойгу поздравил ГУМВС с юбилейной датой основания

Шойгу поздравил ГУМВС с юбилейной датой основания

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Главное управление международного военного сотрудничества (ГУМВС) с 70-летием и отметил высокий профессионализм личного состава.

Глава оборонного ведомства подчеркнул самоотверженный труд всех сотрудников ГУМВС в отстаивании интересов Российской Федерации за рубежом. По его словам, ведомство эффективно реализует задачи Минобороны по налаживанию военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами.

Шойгу отдельно поблагодарил ветеранов ГУМВС, которые передали неоценимый опыт молодому поколению. По его словам, такое взаимодействие помогает "сохранить неразрывную связь поколений".

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#минобороны #шойгу #гумвс

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