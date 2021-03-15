Шойгу поздравил ГУМВС с юбилейной датой основания

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Главное управление международного военного сотрудничества (ГУМВС) с 70-летием и отметил высокий профессионализм личного состава.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Главное управление международного военного сотрудничества (ГУМВС) с 70-летием и отметил высокий профессионализм личного состава.

Глава оборонного ведомства подчеркнул самоотверженный труд всех сотрудников ГУМВС в отстаивании интересов Российской Федерации за рубежом. По его словам, ведомство эффективно реализует задачи Минобороны по налаживанию военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами.

Шойгу отдельно поблагодарил ветеранов ГУМВС, которые передали неоценимый опыт молодому поколению. По его словам, такое взаимодействие помогает "сохранить неразрывную связь поколений".