Половина жителей мегаполисов России выработали иммунитет к COVID-19

Порядка 50% жителей крупных российских городов имеют антитела к коронавирусу, заявили специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники "Скандинавия".

Порядка 50% жителей крупных российских городов имеют антитела к коронавирусу, заявили специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники "Скандинавия".

Соответствующие выводы были сделаны на основе изучения репрезентативной выборки россиян. Исследование проводилось с 21 февраля по 5 марта, сообщают "Известия".

Практически у 53% участников результаты теста на антитела к COVID-19 показали положительный результат. Аналогичное тестирование проводилось в ноябре 2020 года, тогда антитела были выявлены лишь у 24% граждан, сообщил научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России Антон Барчук.

Эксперты считают, что наличие иммунитета к вирусу у более чем 50% россиян может стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. Однако пока рано говорить о полном контролировании инфекции. Для этого необходимо, чтобы 70-80% граждан имели антитела.