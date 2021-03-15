Использование вакцины AstraZeneca в Нидерландах приостановили на две недели

Нидерланды в качестве мер безопасности и в ожидании дальнейшего расследования приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Нидерланды в качестве мер безопасности и в ожидании дальнейшего расследования приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

После объявления властей органы здравоохранения отменили 43 тысячи назначений на вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS). Такое решение было принято после смерти одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой.

Примеру Нидерландов последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг распространение препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия. В пятницу таким же образом поступила Болгария. Румыния отказалась использовать одну из партий вакцины. Начало вакцинации с использованием препарата AstraZeneca приостановила Демократическая Республика Конго (ДРК).