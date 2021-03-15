Партия Ангелы Меркель показала худшие результаты на региональных выборах

Данные экзитполов показывают, что правящая партия ФРГ Христианско-демократический союз сразу в двух регионах Германии потерпела самое сильное поражение за всю историю.

Данные экзитполов показывают, что правящая партия ФРГ Христианско-демократический союз сразу в двух регионах Германии потерпела самое сильное поражение за всю историю.

Согласно предварительным данным, в земле Баден-Вюртемберг ХДС получил всего 23% голосов и уступил "Зеленой", которая набрала 31% голосов. При этом партия "Альтернатива для Германии" набрала 11,5% голосов, а полгода назад за них проголосовали 15,1% избирателей.

В Рейнланде-Пфальц ХДС получил всего 27% голосов, а лидерскую позицию заняли социал-демократы с 34,5%. "Альтернатива для Германии" отвоевала всего 10,5% голосов, хотя ранее за нее голосовали более 12% граждан. Причиной снижения рейтинга стало, по сообщению немецких спецслужб, начало масштабной кампании по очернению партии.