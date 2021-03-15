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2:19   15 Марта 2021
Общество

Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в Москве и на Дальнем Востоке

Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в Москве и на Дальнем Востоке

Температура в Москве в начале недели будет находиться в пределах от двух до пяти градусов тепла. В Хабаровском крае тоже ожидается превышение температурных показателей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на будущей неделе погода ожидается на пять градусов выше нормы. В Хабаровском крае и Амурской области днем прогнозируется до 10-12 градусов тепла. Синоптик назвал температуру в восточной части страны "очень высокой" для такого сезона, передает ТАСС.

Вильфанд сравнил теплую погоду в Москве, Хабаровском крае и Амурской области с похолоданием в странах Центральной Азии — в особенности в Узбекистане и Туркменистане. По его словам, температура воздуха в городах двух дружественных стран будет на 10-12 градусов ниже нормы.

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