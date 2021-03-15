Иномарка врезалась в патрульную машину во Владивостоке, погиб инспектор ДПС

Трагичная смерть сотрудника патрульной службы произошла в результате аварии с участием нескольких автомобилей в районе улицы Маковского.

Трагичная смерть сотрудника патрульной службы произошла в результате аварии с участием нескольких автомобилей в районе улицы Маковского.

Водитель автомобиля Toyota Carina при перестроении в соседний ряд столкнулся с Toyota Prius, ехавшей в попутном направлении. После удара 22-летний мужчина, находившийся за рулем Prius и, предположительно, двигавшийся с превышением скорости, не совладал с управлением и отлетел в сторону патрульной машины, сообщили в территориальном управлении МВД.

Старший инспектор ДПС, находившийся в этот момент рядом со служебным автомобилем, получил тяжелейшие травмы и позже скончался в реанимации. У погибшего остались жена и несовершеннолетняя дочь.

Медицинская экспертиза не выявила наличие алкоголя в крови участников аварии. Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.