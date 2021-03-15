Ряд регионов Украины попали в "оранжевую" эпидемическую зону

Министерство здравоохранения Украины приняло решение расширить "оранжевую" эпидемическую зону из-за ситуации с COVID-19. В список попали 11 регионов страны.

Министерство здравоохранения Украины приняло решение расширить "оранжевую" эпидемическую зону из-за ситуации с COVID-19. В список попали 11 регионов страны.

В "оранжевую" зону в связи с распространением коронавирусной инфекции попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

В этих регионах осложнилась эпидемиологическая обстановка, которая может привести к усилению ограничительных мер. В "красной" зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Наиболее благоприятная обстановка пока не сложилась ни в одном регионе.