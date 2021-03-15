Сенатор Пушков высказался по поводу новой экранизации романа "Угрюм-река"

Сериал "Угрюм-река", созданный по роману Вячеслава Шишкова, вышел на экраны 9 марта. Сенатор Алексей Пушков ознакомился с отзывами и составил свое мнение.

Сериал "Угрюм-река", созданный по роману Вячеслава Шишкова, вышел на экраны 9 марта. Сенатор Алексей Пушков ознакомился с отзывами и составил свое мнение.

"Угрюм-река" повествует о трех поколениях семьи Громовых. Впервые книгу экранизировали в 1968 году. Тогда фильм состоял из четырех серий. Новый проект включает в себя 16 эпизодов. Создателем выступил Юрий Мороз. За сценарий отвечала Мария Сапрыкина.

"Судя по отзывам, новую экранизацию "Угрюм-реки" смотреть не стоит. Претензии у посмотревших одинаковые: непопадание в образы, очень плохая игра актрисы, изображающей Анфису, недостоверность, слабый сценарий. Смотреть не хочется — уже видел ряженых актеров, плохо играющих людей "того времени", — написал Пушков в своем Telegram.

В своем сообщении парламентарий задался несколькими риторическими вопросами. Один из них касается цензуры. По его мнению, первая экранизация вышла сильнее, нежели новый сериал. Вопрос "что утратил кинематограф за минувшие годы" остался открытым для сенатора.