Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 119,22 млн человек

Более 461 тыс. заболеваний COVID-19 было зафиксировано за сутки в мире, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом число смертей возросло более чем на 8,4 тыс.

Более 461 тыс. заболеваний COVID-19 было зафиксировано за сутки в мире, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом число смертей возросло более чем на 8,4 тыс.

Общее количество летальных исходов превысило 2,64 млн человек. Около 44% новых случаев инфицирования за минувшие сутки были зарегистрированы на территории Северной и Южной Америк — 205 572 заболевших.

В Европе за 24 часа было выявлено 176 241 случай. Юго-Восточная Азия оказалась на третьем месте по количеству новых пациентов с COVID-19 (31 601).

Однако за все время пандемии коронавируса больше всего подтвержденных случаев заражения по прежнему приходится на США, число инфицированных в стране превышает 29 млн человек. На втором месте Бразилия — 11 363 380 заболевших. Далее следует Индия, где зафиксировано 11 359 048 случаев с коронавирусом.