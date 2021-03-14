Украинцам спрогнозировали очередное повышение цен на хлеб

Весной украинцев ждет подорожание хлеба из-за дефицита муки. Об этом рассказал клуб украинских аграриев.

Весной украинцев ждет подорожание хлеба из-за дефицита муки. Об этом рассказал клуб украинских аграриев.

Объем помола на Украине снизился до минимального показателя. Соответственно, это скажется на стоимости мучных изделий и в частности хлеба. В январе 2021 года произвели всего 85 тысяч тонн муки, что является рекордно низким показателем за последние 20 лет.

В конце прошлого и в начале нынешнего года украинские аграрии активно экспортировали пшеницу в другие страны. Прошлогодние погодные условия не порадовали Украину урожаем. На сегодняшний день экспортирование примерно в полтора раза меньше, чем в 2020 году.

К середине весны ожидается рост ценника в пределах пяти-десяти процентов. В январе 2021 года в одном из самых популярных продовольственных магазинов на Украине "Сiльпо" самый дешевый батон стоил около 55 рублей.