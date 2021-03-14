Депутат Вострецов выступил с торжественной речью в Прощеное воскресенье

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов посетил народные гуляния в честь окончания Масленицы и Прощеного воскресенья в Ленинградской области.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов посетил народные гуляния в честь окончания Масленицы и Прощеного воскресенья в Ленинградской области.

Он посетил Петродворец, Красное Село, Южно-Приморский парк Красносельского района и поселок Стрельна. Вострецов поздравил жителей Ленобласти и высказался об особом характере россиян, передает Федеральное агентство новостей.

"Сегодня наша страна вместе с нами переживает свой новый жизненный цикл, и мы больше никогда не будем плясать под чью-то дудочку. Россияне — сильный и гордый народ. У нас свой путь и свои ценности. Наши предки оставили нам независимую и крепкую страну. Наша задача сохранить ее для наших потомков", — заявил депутат.

Граждане России должны заботиться друг о друге в пандемию COVID-19, чтобы вместе пережить это непростое время. Вострецов призвал петербуржцев простить своих родных и сам извинился перед жителями Ленобласти в преддверии наступления Великого поста.