Украинец со стрельбой отпраздновал день рождения и оставил без света половину поселка

Полицейские задержали жителя Винницкой области, который прострелил высоковольтный кабель из автомата и обесточил поселок Томашполь.

Полицейские задержали жителя Винницкой области, который прострелил высоковольтный кабель из автомата и обесточил поселок Томашполь.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения. Именинник расстроился из-за отсутствия фейерверков и более 20 раз выстрелил в воздух из автомата. Пули попали в высоковольтный электрический кабель, это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После происшествия нарушитель порядка попытался скрыться от полиции на автомобиле Porsche Cayenne, сообщили в ведомстве.

Понадобилась целая полицейская операция, чтобы задержать вооруженного мужчину. Беглеца настигли спустя час в районе рабочего поселка Агрономическое. Им оказался 35-летний житель Винницы. Сейчас дебошир находится в изоляторе временного содержания, а его автомобиль — на штрафстоянке. За умышленное повреждение государственного имущества задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.