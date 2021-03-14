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21:06   14 Марта 2021
Происшествия

Украинец со стрельбой отпраздновал день рождения и оставил без света половину поселка

Украинец со стрельбой отпраздновал день рождения и оставил без света половину поселка

Полицейские задержали жителя Винницкой области, который прострелил высоковольтный кабель из автомата и обесточил поселок Томашполь.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения. Именинник расстроился из-за отсутствия фейерверков и более 20 раз выстрелил в воздух из автомата. Пули попали в высоковольтный электрический кабель, это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После происшествия нарушитель порядка попытался скрыться от полиции на автомобиле Porsche Cayenne, сообщили в ведомстве.

Понадобилась целая полицейская операция, чтобы задержать вооруженного мужчину. Беглеца настигли спустя час в районе рабочего поселка Агрономическое. Им оказался 35-летний житель Винницы. Сейчас дебошир находится в изоляторе временного содержания, а его автомобиль — на штрафстоянке. За умышленное повреждение государственного имущества задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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#украина #хулиганство #винница #выстрелы

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