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20:19   14 Марта 2021
Происшествия

Взбесившийся водитель иномарки наехал на компанию после ссоры в тагильском кафе

Взбесившийся водитель иномарки наехал на компанию после ссоры в тагильском кафе

Молодой человек из Нижнего Тагила попал в больницу после наезда автомобиля. Его компанию протаранила машина, с водителем которой произошел конфликт в кафе.

Водитель иномарки намеренно наехал на компанию молодых людей. В результате инцидента один из пострадавших был госпитализирован с травмами, сообщает "КП".

По данным следствия, участники происшествия поссорились в стенах кафе, расположенного неподалеку. Конфликт закончился тем, что после выхода на улицу мужчина не выдержал, сел за руль своего автомобиля и протаранил оппонентов.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. После нее будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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#конфликт #машина #травма #нижний тагил

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