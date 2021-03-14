20:19 14 Марта 2021Происшествия
Взбесившийся водитель иномарки наехал на компанию после ссоры в тагильском кафе
Молодой человек из Нижнего Тагила попал в больницу после наезда автомобиля. Его компанию протаранила машина, с водителем которой произошел конфликт в кафе.
Молодой человек из Нижнего Тагила попал в больницу после наезда автомобиля. Его компанию протаранила машина, с водителем которой произошел конфликт в кафе.
Водитель иномарки намеренно наехал на компанию молодых людей. В результате инцидента один из пострадавших был госпитализирован с травмами, сообщает "КП".
По данным следствия, участники происшествия поссорились в стенах кафе, расположенного неподалеку. Конфликт закончился тем, что после выхода на улицу мужчина не выдержал, сел за руль своего автомобиля и протаранил оппонентов.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. После нее будет вынесено соответствующее процессуальное решение.