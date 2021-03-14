Обязанность выплатить компенсацию Китаю за «Мотор Сич» сыграет с Киевом злую шутку

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) национализировать завод «Мотор Сич» наносит мощнейший удар по украино-китайским отношениям. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) национализировать завод «Мотор Сич» наносит мощнейший удар по украино-китайским отношениям. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов.

Киев национализировал завод по производству авиадвигателей в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Инвесторы уже подали в международный арбитраж иски на сумму 3,6 млрд долларов. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что китайцы «получат компенсацию», но не озвучил ее размер.

«У Украины нет таких денег. Что они им могут компенсировать? Несколько сот миллионов? Их (инвесторов "Мотор Сичи"» — Ред.) это не устроит, они созовут новый суд и выиграют его», — сказал Молчанов в интервью «Украина.ру».

С внешнеполитической точки зрения нанесен огромный удар по кооперации Украины и Китая, считает политолог. После такого ни один китайский инвестор не захочет поучаствовать в приватизации земли Украины или инфраструктурных объектов, а также не будет вкладывать деньги в проекты.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Китайские инвесторы вкладываются в предприятие с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75% акций «Мотор Сич», но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заподозрил, что реальной целью Китая было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.

МИД КНР уже обрушился с критикой на действия украинских властей. В ведомстве потребовали соблюдения прав инвесторов на Украине и заявили, что Пекин продолжит отстаивать их интересы.