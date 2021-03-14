Раскрыты цели санкций Зеленского против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский должен скорректировать свой политический курс. Об этом говорится в публикации иностранного издания.

Президент Украины Владимир Зеленский должен скорректировать свой политический курс. Об этом говорится в публикации иностранного издания.

Газета Financial Times в своей статье описала тонкости взаимоотношений Украины и США. Авторы материала полагают, что Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из-за необходимости получить одобрение США. Курс украинского лидера теперь направлен на создание хороших отношений с администрацией президента США Джо Байдена.

"Эти шаги свидетельствуют о стремлении Зеленского завоевать расположение администрации Байдена в США, которая призвала Украину расправиться с могущественными силами, которые имеют большой вес в стране", — говорится в статье.

Виктор Медведчук ранее заявлял, что США руками Зеленского будут избавляться от оппонентов и зачищать информационное поле на Украине.