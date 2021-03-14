Парламентские выборы проходят в двух регионах ФРГ

Парламентские выборы проходят в двух федеральных землях Германии. Предварительные результаты объявят после закрытия участков в 20:00 по московскому времени.

Парламентские выборы проходят в двух федеральных землях Германии. Предварительные результаты объявят после закрытия участков в 20:00 по московскому времени.

Выборы начались в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Избирательные участки открылись в 10:00. Результаты социальных опросов свидетельствуют, что коалиционное правительство будет состоять из действующих парламентариев.

По итогам прошедших выборов определится состав местных парламентов и кабинеты министров регионов. Политологи утверждают, что парламентские выборы станут своеобразной проверкой перед выборами в бундестаг, которые пройдут в сентябре.