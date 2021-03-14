Экс-премьер Украины оценил ситуацию в отношениях между Вашингтоном и Киевом

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире местного радио прокомментировал кризис в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире местного радио прокомментировал кризис в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

По его словам, взаимодействия между странами не приостанавливались. США четко понимают, что именно они хотят услышать от Киева, однако украинский президент Владимир Зеленский не имеет повестки дня.

Яценюк добавил, что введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского является неким сигналом в сторону Киева.

"Это не просто сигнал, а это такой звон со стороны американской администрации", — сказал экс-премьер.

Политик уверен, что Вашингтон ожидает от украинской стороны честности, прозрачности и открытости.

Ранее глава киевской делегации по Донбассу Леонид Кравчук заявил о намерении включить США в переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины.