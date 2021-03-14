Захарова рассказала о равнодушном отношении Запада к Навальному

Жизнь осужденного блогера Алексея Навального не интересует Запад. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Жизнь осужденного блогера Алексея Навального не интересует Запад. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Истории про экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и блогера Алексея Навального нужны Западу только для формирования определенного мнения у общества, отметила дипломат.

"Жизни этих людей западных партнеров не волнуют", — уточнила спикер ведомства.

Навального и Литвиненко использовали для достижения конкретных целей. Ни Запад, ни Великобританию на самом деле не интересуют указанные персоны, заключила Захарова.

Блогер Навальный был задержан после того, как множество раз нарушал правила условного наказания. Суд заменил ему условный срок на реальный.

Мария Захарова ранее предостерегала западных представителей от введения антироссийских санкций из-за Навального.