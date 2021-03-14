ДТП на трассе под Екатеринбургом обернулось гибелью взрослых и детей

Пять человек, среди которых двое детей, погибли в жуткой аварии на 48-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Пять человек, среди которых двое детей, погибли в жуткой аварии на 48-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Вблизи села Мезенское столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Прибывшие медики на месте констатировали смерть пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов после инцидента инициировали проверку. Они выясняют причины и все обстоятельства происшествия.

Ранее под Новосибирском произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 со снегоуборочным грузовиком. В результате погиб 55-летний водитель легкового автомобиля.