19:54 14 Марта 2021Происшествия
ДТП на трассе под Екатеринбургом обернулось гибелью взрослых и детей
Пять человек, среди которых двое детей, погибли в жуткой аварии на 48-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.
Пять человек, среди которых двое детей, погибли в жуткой аварии на 48-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.
Вблизи села Мезенское столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Прибывшие медики на месте констатировали смерть пострадавших.
Сотрудники правоохранительных органов после инцидента инициировали проверку. Они выясняют причины и все обстоятельства происшествия.
Ранее под Новосибирском произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 со снегоуборочным грузовиком. В результате погиб 55-летний водитель легкового автомобиля.