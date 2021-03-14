Демократы подготовили для Байдена «театр жестокости»

Демократы выдвинули на роль президента США «неподходящего кандидата» и будут разоблачены как предатели народа. Об этом заявил заместитель главного редактора издания The Spectator Доминик Грей, комментируя странное поведение Джо Байдена.

Демократы выдвинули на роль президента США «неподходящего кандидата» и будут разоблачены как предатели народа. Об этом заявил заместитель главного редактора издания The Spectator Доминик Грей, комментируя странное поведение Джо Байдена.

«Это президентство превращается в театр жестокости. <...> Доверие народа к демократическим институтам снизиться еще больше. И мы станем частью публичного унижения Байдена», — цитирует Грея британская газета Express.

Журналист напомнил, что во время своего выступления в феврале в Техасе Байден будто потерял ориентацию в пространстве и задал вопрос: «Что я здесь делаю?». В марте, выступая с речью в честь женщин-военнослужащих, президент забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него.

Ранее хозяин Белого дома и вовсе запамятовал, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Грей также указал, что Байден так и не дал ни одной пресс-конференции после своей инаугурации, а также не произнес традиционной речи в Конгрессе в феврале.

«У всего этого есть только одно возможное объяснение – команда Байдена не доверяет ему в выполнении даже самых простых обязанностей президента»,— заключил он.

На днях подчиненная главы государства — вице-президент США Камала Харрис, — в очередной раз показала миру, что обладает намного большими полномочиями, чем предполагает ее должность. Рядовые американцы назвали Байдена «трупом, играющим роль президента США» и предрекли ему отставку в ближайшие пару лет.