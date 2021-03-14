NI: российский танк "Армата" неуязвим для вражеской бронетехники

Российские конструкторы сумели создать танк, устрашающий своими боевыми характеристиками любого потенциального соперника.

Российские конструкторы сумели создать танк, устрашающий своими боевыми характеристиками любого потенциального соперника.

Так характеризует новейшую российскую бронемашину Т-14 "Армата" военный эксперт Питер Сучиу в публикации The National Interest, перевод статьи представляет ФАН. По словам аналитика, "Армата" знаменует собой новое слово в танкостроении и существенно превосходит все другие танки, состоящие на вооружении в ведущих армиях мира.

Сучиу отмечает мощность и скорострельность пушки Т-14 и ее невероятную точность наведения благодаря наличию лазерного дальномера. Аналитик The National Interest подчеркивает размещение экипажа "Арматы" в изолированной бронекапсуле и возможности быстро покинуть аварийную машину в случае экстренной необходимости. Броня танка выполнена из многослойной керамики, стали и композитных материалов, и оснащена комплексами активной и динамической защиты. Скорость Т-14 по пересеченной местности достигает 90 километров в час, пишет Сучиу.

Благодаря своим уникальным характеристикам новейший российский танк "Армата" наводит страх на врагов России, которые будут избегать столкновения с ним на поле боя, резюмирует автор американского издания.