Болгария планирует принимать иностранных туристов с 1 мая

Путешественники смогут снова посещать курорты Болгарии с 1 мая. Такое заявление сделала министр туризма республики Марияна Николова.

Путешественники смогут снова посещать курорты Болгарии с 1 мая. Такое заявление сделала министр туризма республики Марияна Николова.

Положительная динамика по COVID-19 в Болгарии позволила туристическому сектору страны задуматься об открытии границ для путешественников уже в начале мая. Правительство страны подготовит ряд мер по нераспространению коронавируса к этому времени.

Посетить Болгарию смогут только туристы с отрицательным результатом теста на коронавирус, обратила особое внимание Николова. Власти страны допускают снижение иностранного потока на фоне COVID-19, поэтому работают над привлечением к отдыху в Болгарии своих граждан.