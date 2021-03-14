19:31 14 Марта 2021Общество
Болгария планирует принимать иностранных туристов с 1 мая
Путешественники смогут снова посещать курорты Болгарии с 1 мая. Такое заявление сделала министр туризма республики Марияна Николова.
Путешественники смогут снова посещать курорты Болгарии с 1 мая. Такое заявление сделала министр туризма республики Марияна Николова.
Положительная динамика по COVID-19 в Болгарии позволила туристическому сектору страны задуматься об открытии границ для путешественников уже в начале мая. Правительство страны подготовит ряд мер по нераспространению коронавируса к этому времени.
Посетить Болгарию смогут только туристы с отрицательным результатом теста на коронавирус, обратила особое внимание Николова. Власти страны допускают снижение иностранного потока на фоне COVID-19, поэтому работают над привлечением к отдыху в Болгарии своих граждан.