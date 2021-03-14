Вирусолог назвал период, когда следует ожидать рост числа заражений COVID-19 в РФ

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России может снова вырасти осенью, как заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России может снова вырасти осенью, как заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Неутешительный прогноз ученый сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва". Вирусолог отметил, что кривая заболеваемости снижается, эта тенденция сохранится на протяжении всего лета, но осенью может случиться новый подъем, так как COVID-19 является вирусным сезонным заболеванием. Избежать всплеска заражений можно при помощи вакцинации.

"Дефицита вакцины сейчас нет", — напомнил ученый.

Аграновский отметил, что вакцинация требуется и для переболевших коронавирусом, так как естественный иммунитет ослабевает через полгода после болезни.

За последние сутки в РФ было выявлено 10 083 новых случая заболевания, а общее число выявленных пациентов достигло 4 390 608 человек за все время пандемии. Из них 3 995 129 пациентов вылечились, 92 090 скончались. С актуальной информацией о ситуации с COVID-19 в России можно ознакомиться на портале стопкоронавирус.ру.