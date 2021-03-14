Японские пользователи активно обсуждают заявление главы МИД РФ об американских ракетах

Высказывание министра иностранных дел Российской Федерации вызвало оживленный обмен мнениями среди граждан Японии.

Высказывание министра иностранных дел Российской Федерации вызвало оживленный обмен мнениями среди граждан Японии.

Сергей Лавров публично прокомментировал возможность размещения американских ракет средней дальности в Японии, о чем сообщает ФАН. Руководитель российского внешнеполитического ведомства предупредил о симметричном военном ответе РФ на подобные, явно недружественные действия США и Японии.

СМИ Страны восходящего солнца широко растиражировали слова руководителя МИД РФ и посвятили ему множество развернутых аналитических статей. Заявление Лаврова вызвало бурное и откровенное обсуждение среди японских интернет-пользователей.

Среди агрессивной и раздосадованной риторики о необходимости наращивать силовой потенциал Японии и даже обзавестись собственным ядерным оружием не затерялись голоса сторонников мирного сосуществования Японии и России.

"Пора отбросить излишне оптимистичные расчеты на то, что, мол, Америка нам поможет. В жизни все одинаково — и собственная защита, и защита семьи, и защита родины", — написал один из японских пользователей.

Другие участники обсуждения рекомендовали отказаться от полного подчинения Токио внешнеполитическому диктату Вашингтона и развивать взаимовыгодные отношения со всеми региональными государствами.