Марков объяснил, зачем Запад готовит масштабную атаку на «Спутник V»

Успех российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сильно раздражает западных конкурентов, которые готовы пойти на масштабные провокации с целью дискредитировать препарат. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Успех российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сильно раздражает западных конкурентов, которые готовы пойти на масштабные провокации с целью дискредитировать препарат. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Российские власти не официально предупреждают всех, что западные спецслужбы готовят масштабную информационную атаку на российскую вакцину "Спутник". Якобы готовится фальсифицированный вброс о якобы массовой смертности от Спутника», — утверждает эксперт на своей странице в Facebook.

Марков напомнил, что рынок вакцин от коронавируса оценивается в 100 миллиардов долларов, а «за такую прибыль некоторые готовы на многое». Помимо этого, успех и высокая эффективность российского препарата ассоциируется с личностью президента Владимира Путина. Это также создает России положительный образ на мировой арене и «у некоторых вызывает просто бешенство».

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Ее применение уже одобрено в 51 стране. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).