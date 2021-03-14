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19:42   14 Марта 2021
Политика

Марков объяснил, зачем Запад готовит масштабную атаку на «Спутник V»

Марков объяснил, зачем Запад готовит масштабную атаку на «Спутник V»

Успех российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сильно раздражает западных конкурентов, которые готовы пойти на масштабные провокации с целью дискредитировать препарат. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Российские власти не официально предупреждают всех, что западные спецслужбы готовят масштабную информационную атаку на российскую вакцину "Спутник". Якобы готовится фальсифицированный вброс о якобы массовой смертности от Спутника», — утверждает эксперт на своей странице в Facebook.

Марков напомнил, что рынок вакцин от коронавируса оценивается в 100 миллиардов долларов, а «за такую прибыль некоторые готовы на многое». Помимо этого, успех и высокая эффективность российского препарата ассоциируется с личностью президента Владимира Путина. Это также создает России положительный образ на мировой арене и «у некоторых вызывает просто бешенство».

Марков объяснил, зачем Запад готовит масштабную атаку на «Спутник V»

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Ее применение уже одобрено в 51 стране. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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