Вечеринка в Чикаго закончилась гибелью двух человек

Злоумышленник открыл огонь по собравшимся в увеселительном заведении людям. Два человека погибли, еще 13 получили ранения. На месте происшествия работает полиция.

Злоумышленник открыл огонь по собравшимся в увеселительном заведении людям. Два человека погибли, еще 13 получили ранения. На месте происшествия работает полиция.

Два человека убиты, 13 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке.

Происшествие произошло около 4:40 по местному времени (12:40 по московскому времени) в гараже, где находился бар. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Пострадавшие госпитализированы.

Стрельба в ночном клубе Благовещенска закончилась трагедией, сообщал ранее ФАН. Молодой мужчина получил ранение в голову.