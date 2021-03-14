19:21 14 Марта 2021Происшествия
Вечеринка в Чикаго закончилась гибелью двух человек
Злоумышленник открыл огонь по собравшимся в увеселительном заведении людям. Два человека погибли, еще 13 получили ранения. На месте происшествия работает полиция.
Злоумышленник открыл огонь по собравшимся в увеселительном заведении людям. Два человека погибли, еще 13 получили ранения. На месте происшествия работает полиция.
Два человека убиты, 13 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке.
Происшествие произошло около 4:40 по местному времени (12:40 по московскому времени) в гараже, где находился бар. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Пострадавшие госпитализированы.
Стрельба в ночном клубе Благовещенска закончилась трагедией, сообщал ранее ФАН. Молодой мужчина получил ранение в голову.