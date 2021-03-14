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19:21   14 Марта 2021
Общество

Ученые создали керамические чернила для 3D-печати костей внутри организма

Ученые создали керамические чернила для 3D-печати костей внутри организма

Изобретение уникальных керамических чернил для 3D-печати костей человека внутри организма упростит восстановление костной ткани пациентов.

В состав чернил входят живые клетки, при комнатной температуре консистенция напоминает пасту. Во время контакта с желатиновой ванной 3D-чернила превращаются в нанокристаллическую матрицу, которая похожа на костную ткань. При этом материал имеет способность увеличиваться в размерах в течение нескольких недель.

Разработка найдет применение в медицине, уверены авторы проекта. Керамические чернила помогут восстановлению костных дефектов после травм. Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Advanced Functional Materials.

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#медицина #3d-печать #костная ткань

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