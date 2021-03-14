Пушков высмеял позицию украинских политиков по "Спутнику V"

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об украинских представителях, которые превращают вакцинацию от COVID-19 в политический вопрос.

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об украинских представителях, которые превращают вакцинацию от COVID-19 в политический вопрос.

Своим мнением законодатель поделился с подписчиками в соцсети Twitter. Он написал, что украинские политики воспринимают российский препарат от коронавируса в качестве "гибридного оружия".

"Президент Чехии Милош Земан заявил, что презирает политиков, которые "делают вакцинацию политическим вопросом". А как относиться к политикам типа украинских, которые видят в российской вакцине "гибридное оружие"? Тут одним презрением не обойтись. Надо вызывать психиатра", — поделился Пушков своими мыслями в Сети.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказывал, что российскую вакцину от COVID-19 воспринимают на Украине как "гибридное оружие".