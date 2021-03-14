Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:17   14 Марта 2021
Политика

Пушков высмеял позицию украинских политиков по "Спутнику V"

Пушков высмеял позицию украинских политиков по "Спутнику V"

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об украинских представителях, которые превращают вакцинацию от COVID-19 в политический вопрос.

Своим мнением законодатель поделился с подписчиками в соцсети Twitter. Он написал, что украинские политики воспринимают российский препарат от коронавируса в качестве "гибридного оружия".

"Президент Чехии Милош Земан заявил, что презирает политиков, которые "делают вакцинацию политическим вопросом". А как относиться к политикам типа украинских, которые видят в российской вакцине "гибридное оружие"? Тут одним презрением не обойтись. Надо вызывать психиатра", — поделился Пушков своими мыслями в Сети.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказывал, что российскую вакцину от COVID-19 воспринимают на Украине как "гибридное оружие".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #пушков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров