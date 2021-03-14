Вассерман: Байден дал России прекрасную возможность последовать примеру США

Эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал угрозы президента США Джо Байдена устроить масштабную кибератаку против России

Эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал угрозы президента США Джо Байдена устроить масштабную кибератаку против России.

Нападение может стать ответом на хакерскую атаку, которой подверглись американские правительственные учреждения и в совершении которой Вашингтон подозревает Москву. При этом никаких внятных доказательств этому нет.

«В интернете отработаны такие способы нападения и взлома, что найти, кто именно напакостил, невозможно. Но в данном случае неведомо даже, был ли удар, и если был, то по кому именно. Байден подарил нам прекрасную возможность последовать примеру самих СГА [США]: обвинять их во всех наших неполадках. Как они нас обвинили в победе [Дональда]Трампа на предыдущих президентских выборах», — пишет Вассерман в колонке на сайтен РЕН-ТВ.

На этой неделе несколько часов были недоступны ряд сайтов органов государственной власти РФ. В частности, не работали ресурсы Президента страны, Правительства, Госдумы и Совета Федерации, Роскомнадзора и Министерства экономики. По предварительным данным, проблемы возникли у крупнейшего в РФ организатора связи — Ростелекома, отмечает Вассерман.

«Открытым текстом полагаю: даже если Ростелеком и впрямь оказался под атакой извне, ничего зазорного для нас в этом нет. Главный способ вывода ресурсов из строя — поток запросов сразу со многих тысяч предварительно завирусованных компьютеров. Такое сразу не выявить, да и отделить ложные запросы от содержательных непросто», — рассуждает эксперт.

По мнению Вассермана, интернет разработан для сохранения связей даже при ядерной войне, а цель защиты от нежелательных запросов перед его создателями не ставили. Пора учесть накопленный опыт и придумать способы связи надежнее и безопаснее нынешних межсетевых протоколов, убежден аналитик.

«Да и собственные архитектуры процессоров, давно у нас созданные, пора производить в промышленных масштабах. Это недешево. Но пока пользуемся чужими разработками, подброшенными с барского плеча, — будем удобной мишенью», — заключил Вассерман.

Газета The New York Times ранее сообщала о готовящейся масштабной кибератаке Соединенных Штатов против России. По данным издания, речь будет идти о «серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира».