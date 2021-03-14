Журналисты WP объяснили отсутствие личных контактов между Зеленским и Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский должен "заслужить" разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом сообщает The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский должен "заслужить" разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом сообщает The Washington Post.

В материале издания отмечается, что Вашингтон от Киева ожидает реального разрыва экономических отношений с РФ. Кроме того, Белый дом желает увидеть "настоящую" борьбу с коррупцией. По этой причине сейчас отсутствуют личные контакты между главами государств. Сейчас украинский лидер должен "заслужить" разговор с Байденом.

Журналисты добавили, что Зеленскому необходимо настаивать на судебной реформе и восстановить независимость Нацбанка. Кроме того, президенту Украины нужно предотвратить попытки по ослаблению Национального антикоррупционного бюро.