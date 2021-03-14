Польский экс-президент обратился к народу перед операцией на сердце

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал в Facebook прощальное видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию.

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал в Facebook прощальное видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию.

Бывший польский президент сообщил, что не знает, когда встретится с согражданами в следующий раз.

"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", — сказал он.

Журналисты польских СМИ сообщили, что Валенсе предстоит перенести операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Кроме того, политик страдает сахарным диабетом и имеет другие проблемы со здоровьем.